Servizi sanitari digitali Dopo due anni in Lombardia è tutto in alto mare

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Doveva, gestire le Case della salute; coordinare la telemedicina;zzare, conservare ed elaborare tutti i datidi tutti i lombardi; gestire in maniera informatizzata i processi socio. Doveva essere pronto entro 9 mesi (disse l’allora assessora regionale alla Sanità, Letizia Moratti, nel lontano gennaio 2022). Doveva cambiare la Sanità lombarda, traghettandola nell’era dell’IA. Tuttavia, è entrato in funzione (molto limitata) il mese scorso e – a detta di molti medici – è un vero disastro. Parliamo del nuovo Sistema per la gestione digitale del territorio o Sgdt, la piattaforma concepita dal Pirellone, attraverso la controllata Aria, per “gestire digitalmente i processi socioterritoriali,zzare tutti i dati e documenti prodotti, semplificare lo sviluppo dei ...