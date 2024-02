Serie B 2023 2024 | Cosenza-Catanzaro slitta a domenica per motivi di ordine pubblico

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Il derby di Calabriavalevole per la 28esima giornata del campionato diB è stato posticipato a3 marzo alle ore 16:15. La partita – inizialmente prevista per sabato 2 marzo alle ore 16:15 –perdi, come si legge in un comunicato della LegaB che ha preso atto della nota della Questura di. La disputa, al sabato, della gara “creerebbe criticità per la gestione dei servizi die sicurezza pubblica nonché sui servizi di viabilità urbana”, si legge. SportFace.

