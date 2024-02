Serie A | 24° giornata | probabili formazioni | orari e dove vedere le partite in tv

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Milano, 8 febbraio 2024 – La 24esimadiA si apre venerdì con un delicatissimo scontro salvezza come quello fra Salernitana ed Empoli. Il piatto forte di questo turno arriva sabato alle 18, con la Roma che all'Olimpico proverà a fermare la corsa verso lo Scudetto dell'Inter. In caso di passo falso dei nerazzurri nella Capitale, la Juventus sarà chiamata necessariamente ad approfittarne nel posticipo di lunedì contro l'Udinese. L'altro match potenzialmente più spettacolare del weekend va in scena a San Siro,si affrontano Milan e Napoli. Trasferte per Atalanta e Lazio, impegnate rispettivamente a Genova e a Cagliari, mentre ad attendere Bologna e Fiorentina ci sono due appuntamenti interni come quelli con Lecce e Frosinone. Completando il quadro Sassuolo-Torino e Monza-Hellas Verona. Il programma delle gare e ...