“Senti | ma con Mengoni?” | Mahmood in imbarazzo ma risponde lo stesso | fan in delirio

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Marcoè stato co conduttore della prima serata del Festival di Sanremo al fianco di Amadeus. L’artista ha affascinato il pubblico quando ha riportato sul palco dell’Ariston la canzone vincitrice della scorsa edizione, Due Vite, e alcuni dei suoi brani più famosi grazie al suo incredibile talento e alla sua fortissima presenza scenica. Ma a far discutere è la sua presunta storia con. E una domanda di una giornalista mette in seria difficoltà quest’ultimo.Leggi anche: Sanremo: il video di Amadeus e Marcoche cantano Bella Ciao rimosso da Rainews Il momento della presentazione die della sua canzone Tuta Gold ha colpito in particolar modo il pubblico di Sanremo. Gli sguardi, la mano sulla spalla tra il cantante e Marcohanno fatto impazzire i social che subito ...