Sempre più ’green’ Migliaia di alberi e arbusti pronti per essere piantati

(Di giovedì 8 febbraio 2024) PISTOIA C’è tanto elettrico e nuovo verde nella città del futuro pensata dall’amministrazione e validata, di recente, dal via libera della Giunta comunale al Piano di azione per il risanamento della qualità dell’aria 2023 che, come approfondito da La Nazione in queste due pagine, va a tracciare una nuova traiettoria della Pistoia del 2030 e anche oltre. Per arrivare a risultati importanti un ruolo fondamentale ce l’avrà tutta l’area a sud intorno alla stazione ferroviaria in procinto diriqualificata con parcheggi scambiatori, nuovo terminal bus e molto altro ancora. Fra questo, la possibilità di realizzare una velostazione (così come anche in piazza Oplà ed in piazza San Francesco) col triplice obiettivo di limitare la sosta irregolare delle bici sui marciapiedi, contrastare i furti e favorire uno scambio-modale: questo si attuerebbe con parcheggi chiusi e ...