Semina il panico al canile Prima molesta un’impiegata Poi aggredisce i poliziotti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Dapuna donna arrivando a sdraiarsi sul cofano della macchina della malcapitata. Poi, quando arrivano gli agenti della Polizia di Stato per riportare la calma e comprendere cosa stia accadendo, pensa bene di minacciarli e aggredirli, tanto da provocare lesioni a uno di loro. Si tratta di un uomo di 44 anni che è stato arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Isono intervenuti a seguito di chiamata al 112, numero unico di emergenza europeo nella zona deldi Assisi, in località Ponte Rosso: c’era un uomo che stava tenendo un atteggiamento molesto nei confronti di una dipendente delstesso dopo che si era rivolto agli addetti per avere un cane. Il quarantaquattrenne era stato visto dapaggirarsi nei pressi del ricovero per gli ...