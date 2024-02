Sei neoassunti al comune di Portici con la procedura elenco idonei ASMEL

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Seiall’ufficio di ambito deldicon laL’Ufficio di Ambito n.11 deldiha recentemente completato consuccesso l’iter assunzionale di 6 nuove figure a tempo indeterminato, grazie alla sottoscrizionedell’accordo per la gestione aggregata delle assunzioni e l’utilizzo di l’. Tra i, 4 sono Assistenti Sociali, 1 è un Istruttore Direttivo Amministrativo-Contabile e 1 è un Esperto Rendicontazione. L’Accordo aggregato ex art. 15 L. 241/90 è l’innovativa modalità introdotta dal DL Reclutamento che consente ai Socidi procedere alle assunzioni previo ...

Roma, 7 feb - "Siamo qui per conclamare il peso politico, che più passano gli anni e più si avverte, di una figura ormai storica come Pinuccio Tatarella, senza la quale la storia, anche dopo la sua sc ...Certo è che gli assunti in ruolo nel 2023/24, saranno cancellati nel 2024/25. Il Ministero, ricordiamolo, aveva fornito dei chiarimenti in merito alla previgente normativa, con nota n. 20166/2022. La ...Dopo aver vinto il concorso straordinario nel 2020, nell’a.s. 21/22 sono stata assunta a tempo indeterminato come ...era sottoposta al vincolo di permanenza triennale per i neoassunti di cui alla ...