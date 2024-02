Sei Nazioni rugby 2024 | calendario partite 10-11 febbraio | orari | dove vederle in tv e streaming

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Torna questo weekend il Guinness Seicon la seconda giornata del torneo continentale. E dopo le vittorie di Irlanda, Inghilterra e Scozia nella prima giornata il secondo turno prevede ancora tre incroci tra chi ha esordito con un successo e chi, invece, è uscito sconfitto dalla prima partita del torneo. Si parte sabato 10alle ore 15.15 con la sfida di Edimburgo tra Scozia e Francia. I padroni di casa sono reduci dalla vittoria di misura in Galles, mentre i Bleus sono usciti sconfitti in casa contro l’Irlanda. Match che sarà visibile su Sky Sport Arena. Sempre sabato, ma con fischio d’inizio alle 17.45, sarà la volta di Inghilterra-Galles. A Twickenham arrivano i padroni di casa che si sono imposti – senza convincere – a Roma contro l’Italia e i gallesi che, come detto, hanno perso in casa con la Scozia. Anche ...

L'Italia è arrivata molto vicina a questo traguardo. Nella prima partita di Gonzalo Quesada in panchina, gli italiani hanno giocato una partita ...