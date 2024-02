Sei in cerca di una nuova auto? Puoi averla a soli 40 euro al mese | approfitta subito dell’offerta

Leggi tutta la notizia su informazioneoggi

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Ottima iniziativa per risollevare il settoremobilistico: nuovi veicoli a 40al. Chi può beneficiare della misura? È stato introdotto un beneficio per incrementare le politiche ambientali, incentivare gli acquisti dei veicoli green e aiutare coloro che non hanno la disponibilità economica per comprare una. Come avere un’40al? – InformazioneOggi.itLa misura in questione è stata ideata in Francia e sta avendo un successo straordinario. Per questo motivo, si discute sulla possibilità di applicarla anche in Italia. Si tratta del cd. leasing sociale, un’agevolazione rivolta a coloro che intendono cambiare la propriama che non hanno i soldi ...