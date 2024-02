Segre | amore Palermo | «Mercato? Non ci ho mai pensato» E sull’obiettivo…

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Jacopo, centrocampista del, ha parlato a La Gazzetta dello Sport del suo futuro e degli obiettivi in Serie B Jacopo, centrocampista del, ha parlato a La Gazzetta dello Sport del suo futuro e degli obiettivi in Serie B. Le sue dichiarazioni:– «Non ho voluto sapere nulla, ho sempre voluto restare qui. Del rinnovo ne stiamo parlando e la volontà mia è di continuare perché questa maglia dà un’emozione pazzesca, è la mia stagione migliore e a livello di squadra stiamo facendo delle belle cose». SECONDO POSTO – «Ci abbiamo sempre, poi nell’arco di un campionato capitano alti a bassi, ma siamo a -5 e vogliamo prendercelo».

Roma, 7 feb. (askanews) - "Mi associo ai giusti argomenti e alle parole emerse in maniera unanime da parte di tutti i gruppi e abbraccio la senatrice (Liliana Segre) che speriamo di rivedere presto in ...Bufera sul video pubblicato dall’ex diplomatica in cui chiede alla senatrice a vita di condannare Israele e pensare ai bambini palestinesi ...La ex funzionaria diplomatica Elena Basile ha attaccato Liliana Segre, accusandola dopo il suo discorso nel Giorno della Memoria.