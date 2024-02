Seconda categoria Si rigiocherà Valmontone-Casalborsetti Questo a causa di un errore dell’arbitro

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Si ripete la gara di-Stella Rossa: così ha deciso il giudice sportivo di Ravenna, Giacomo Valgimigli. Infatti, nel comunicato, ha sciolto i dubbi dopo aver letto il referto della partita e il relativo supplemento. La Stella Rossa non aveva presentato reclamo ma l’arbitro della sezione di Faenza, Enrique Tassinari, ha ammesso di sua iniziativa l’tecnico: su azione d’angolo, il direttore di gara ha toccato la palla e l’ha riassegnata almentre, da regolamento, avrebbe dovuto darla al portiere della Stella Rossa. Per la cronaca, la partita si era conclusa 1-0 per ilcon una rete al 95’ di Nannetti. u.b.