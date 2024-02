“Se gli davate più soldi…” Esplode il caso Travolta | Ramazotti e Amadeus sparano a zero

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 8 febbraio 2024) L'Ariston si conferma la 'terra promessa' di Eros Ramazzotti. Il cantante romano torna a Sanremo e l'accoglienza è calorosissima. Mentre canta Terra promessa, che festeggia i 40 anni nel 2024, platea e galleria si alzano in piedi a ballare, un trenino circola nei corridoi della platea, e in galleria viene inquadrato un cartello: “Eros, noi saremo sempre i ragazzi di oggi”. Terra Promessa prosegue poi, su richiesta del cantante, a cappella con i coristi dell'orchestra, in un momento emozionante in cui il pubblico segna il tempo con le mani e Ramazzotti ricorda i bambini in guerra: “Quasi 500 milioni di bambini non vedranno mai la terra promessa. Basta sangue, basta guerre. Pace. I nostri pensieri forever”. Poi entrache scambia due chiacchiere con l'ospite, e i due sono protagonisti di una gag sul filo dell'ironia riguardo alle polemiche sull'ospitata di John ...