Scuola | dispersione e povertà educativa | contributi fino a 50mila euro

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Per combattere lascolastica e lala Fondazione del Monte si mette a disposizione delle scuole, delle famiglie e delle associazioni del territorio con nuovo bando (‘ECCCO! Educazione- Cittadinanza-Comunità-Collettività-Opportunità’). Il budget è di 400.000, per richieste dida 20.000 a 50.000. Con questo bando, spiega il presidente Pierluigi Stefanini, “la Fondazione vuole sostenere progetti che diano risposte ai bisogni delle fasce più fragili dei giovani. E vuole contribuire a fare rete, riconoscendo proposte progettuali che coinvolgano istituzioni scolastiche ed enti no profit. In un’ottica che guarda dentro e fuori la, a processi legati per esempio al tempo pieno, ai soggiorni estivi, a una sempre maggiore ...