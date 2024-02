Scossone nell' esercito ucraino | Zelensky silura il numero uno | ecco il sostituto

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Cambi al vertice. Il presidente Volodymyrha incontrato oggi il più alto generale dell'Ucraina, il capo delle forze armate Valerii Zaluzhny, e gli ha detto che è tempo che sia qualcun altro a guidare l'. «Ho incontrato il generale Zaluzhny. L'ho ringraziato per i due anni di difesa dell'Ucrainaa guerra. Abbiamo discusso del rinnovamento di cui hanno bisogno le Forze Armate dell'Ucraina. Abbiamo anche discusso di chi potrebbe far parte della rinnovata leadership delle Forze Armate ucraine. Il momento per questo rinnovamento è ora», ha scrittosu X, aggiungendo di avere «proposto al generale Zaluzhnyi di rimanerea squadra». Il presidenteha quindi nominato il ...

Cambi al vertice nell’esercito ucraino. Il presidente Volodymyr Zelensky ha incontrato oggi il più alto generale dell’Ucraina, il ...Finale Ligure. Animi agitati nel PD finalese in vista delle prossime elezioni comunali: nel mirino dei Dem, infatti, l’alleanza elettorale con l’attuale vice sindaco Andrea Guzzi la sua lista, all’int ...I risultati auspicati dal club non sono arrivati. Troppi pochi 17 punti in 19 giornate. Lo scossone in panchina era nell'aria da martedì, ora è arrivata anche l'ufficialità: Alberto Piras non è più ...