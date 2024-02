Scoppia il caso Travolta | non firma la liberatoria per il Ballo del qua qua | “Non lo rivedremo mai più in tv”

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di giovedì 8 febbraio 2024) È unildel qua qua che ha visto Johnimpegnato in una gag con Amadeus. L’artista non hato lae le immagini non potranno essere più viste. Ad annunciarlo in diretta, Eleonora Daniele a Storie Italiane. Ildel qua qua: è questa l’idea che è venuta a Fiorello per coinvolgere Johnin un numero insolito. E così l’interprete della Febbre del sabato sera e di Grease, dopo aver ‘pagato dazio’ con il fan Amadeus sul palco accennando i passi dei sui celeberrimi film, esce dal teatro e, piuttosto imbarazzato, e partecipa alla gag. «Listen to me, John. Tu hai ballato tutto ma noi faremo una cosa speciale: in Italia c’è l’inno nazionale e poi questo, la Qua Qua Dance», dice mostrandogli le mosse del ...