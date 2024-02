Scoperto rossetto risalente all’età del bronzo

Leggi tutta la notizia su nonewsmagazine

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Un recente studio condotto da una squadra di ricercatori dell’Università di Padova, specializzati in archeologia, chimica e mineralogia, in collaborazione con gli archeologi della Facoltà di Archeologia dell’Università di Tehran, ha rivelato nuove informazioni affascinanti sull’antica arte del trucco. Pubblicato sulla rinomata rivista scientifica “Scientific Reports”, lo studio intitolato “A Bronze Age lip-paint from southeastern Iran” ha portato alla luce un’interessante scoperta: un flacone in clorite finemente scolpito,al periodo compreso tra il 1900 e il 1700 a.C., contenente un prodotto cosmetico utilizzato presumibilmente per colorare le labbra. fonte: https://www.nature.com/articles/s41598-024-52490-wLa preparazione cosmetica, dal colore rosso cupo, è stata identificata come una miscela di ematite, manganite e braunite, mescolate a cere e oli ...