Scoperta una nuova creatura | più piccola dei virus | che vive come un parassita nella nostra bocca

(Di giovedì 8 febbraio 2024) I biologi dibattono da più di un secolo sulla corretta definizione di organismonte. Per decidere, ad esempio, se debba comprendere anche entità microscopiche, dotati di materiale genetico, ma incapaci di riprodursi autonomamente. Incurante, nel mentre, la ricerca continua a...

La maggior parte dei bambini, prima o poi, ha sognato di fare una scoperta emozionante su una spiaggia o in una vecchia grotta. Forse è il prodotto ... (it.newsner)

Un poligono di tiro del crimine in una scuola abbandonata: a scoprirlo sono stati i Carabinieri di Torre Annunziata, nel Napoletano, nel corso di ... (orizzontescuola)

Dopo il grande successo degli ultimi appuntamenti, ritorna l’evento Una Luna al Museo. In concomitanza con l’ultimo sabato di Carnevale, perfetto per vivere un’allegra atmosfera, sabato 10 febbraio lu ...I Carabinieri della Stazione di Castel San Pietro Terme hanno denunciato un 44enne albanese, disoccupato e senza fissa dimora, per tentato furto ...borgo potentino angelina mango sanremo 2024 gara lagonegro basilicata grotte paesaggi località borghi italiani ...