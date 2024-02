Scontro tra aerei all' aeroporto | ala contro coda | grande paura | GUARDA

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Duedella compagnia JetBlue si sono scontrati giovedì mattina all'internazionale Logan di Boston, negli Stati Uniti: un'estremità dell'ala di un velivolo ha toccato ladell'altro. Fortunatamente non ci sono stati feriti, ma i voli di entrambi glisono stati cancellati, ha dichiarato Jennifer Mehigan dell'Autorità Portuale del Massachusetts. L'ala sinistra del volo JetBlue 777 ha colpito lo stabilizzatore orizzontale destro del volo JetBlue 551 intorno alle 6:40 del mattino mentre entrambi gli Airbus 321 si trovavano sulla piattaforma di sghiacciamento della pista. Mehigan ha descritto la collisione come "molto lieve". I passeggeri, che erano in partenza rispettivamente per Las Vegas e Orlando, sono stati trasferiti su altri