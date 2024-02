Scontro diretto tra Gubbio e Pescara per le posizioni nobili della classifica

(Di giovedì 8 febbraio 2024)– Domani c’è il. Sarà unoper leed entrambe le squadre vogliono portare a casa la vittoria per continuare nel buon periodo di forma. Gli abruzzesi arrivano infatti al “Barbetti” dopo tre vittorie consecutive ottenute contro Arezzo, Sestri Levante e Pineto e sembrano essersi lasciati alle spalle il brutto periodo passato tra metà dicembre e metà gennaio. Una costante non li ha mai abbandonati: il gioco offensivo. Zeman e 4-3-3 sono ormai un binomio che va a braccetto da anni. Da osservare con attenzione Luigi Cuppone, autentico trascinatore dei biancazzurri con 8 gol e 6 assist messi a referto in campionato e che è stato anche premiato come miglior giocatore del mese di gennaio nel girone ...

