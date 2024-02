Sciopero trasporto aereo | i voli a rischio domani

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Le tratte garantite dall'Enacdi 24 ore dei lavoratori del comparto. L'Enac ha fatto sapere che, oltre aisanitari-militari e d'emergenza, saranno garantite tutte le tratte in partenza dalle 7 alle 10 e dalle 18 alle 21.

Per il 24 gennaio 2024 è attesa una giornata di Sciopero nazionale del trasporto pubblico , che metterà a rischio bus, tram e metro in tutta Italia. ... (2anews)

I sindacati di base – Cobas Lavoro Privato, Cub Trasporti, Usb, Adl, Sgb, Associazioni lavoratori Cobas e Orsa – hanno proclamato per la giornata di ... (tg24.sky)

I disservizi aerei continuano a creare difficoltà ai passeggeri. Voli cancellati, voli in ritardo e scioperi aerei, infatti, rovinano le vacanze a milioni ...(Teleborsa) - I lavoratori delle Carrozzerie di Mirafiori sono in sciopero spontaneo anche oggi dopo la protesta scattata ieri pomeriggio al termine delle assemblee. La rende noto la Fiom Cgil di ...Mattinata di caos sulle linee ferroviarie in Lombardia. Su diverse direttrici, dalla Bergamo-Pioltello-Milano alla Domodossola-Milano, dalla Verona-Brescia-Milano alla Varese-Milano passante-Treviglio ...