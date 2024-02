Sciopero nazionale aeroporti 9 febbraio | orari e voli garantiti

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Giornata nera il 9per chi deve viaggiare in aereo. Diverse sigle sindacali hanno indetto unodi 24 ore, dalle 00.00 alle 23.59, che coinvolgerà i lavoratori comparto aereo, aeroportuale e indotto. A fermarsi saranno anche le società dei servizi di handling di Milano Malpensa e Milano Linate: Aviapartner, Swissport, Ags, Mle-Bcube, Airport. A Linate è inoltre, dalle 11 alle 15, del personale della società di vigilanza Italpol. Potrebbero però esserci problemi anche altrove, perché per la stessa giornata è stato indetto- sempre su base- per i lavoratori delle imprese e dei servizi aeroportuali di handling aderenti ad Assohandlers. Infine dalle 12.30 alle 16.30 si ferma il personale navigante di condotta di Air Dolomiti.