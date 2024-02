Sciopero degli aerei il 9 febbraio | le ripercussioni sugli scali toscani

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Firenze, 82024 – Lodel trasporto aereo di venerdì 9proclamato da alcuni sindacati di base interesserà principalmente glidi Milano e Varese. Dalle 12.30 alle 16.30 si ferma anche il personale navigante di condotta di Air Dolomiti a causa di unonazionale di quattro ore. Lo stop non coinvolge dunque direttamente gli aeroportidi Firenze e Pisa anche se, in seguito alle agitazioni, Ita Airways ha deciso di cancellare due voli previsti da Roma Fiumicino a Firenze AZ 1675 e AZ 1677. Cosa fare in caso diSecondo una stima di ItaliaRimborso, oltre 120mila passeggeri italiani subiranno un disservizio per loaereo di venerdì 9, che avrà come fasce orarie di ...