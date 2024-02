Sciame sismico nel Parmense | scossa magnitudo 3 a Langhirano

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Prosegue la sequenza sismica iniziata circa 24 ore fa in provincia di Parma. Tra le diverse scosse registrate ieri sera dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) se ne segnala in particolare una di3 avvenuta alle 23:14, con ipocentro a 11 chilometri di profondità ed epicentro a cinque chilometri a ovest di. Non si registrano danni a persone o cose.

