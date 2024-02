Scialla Ocf | “Informare tutti gli avvocati dei lavori del tavolo che curerà la riforma della legge professionale”

(Di giovedì 8 febbraio 2024) ROMA – “È importante cheglipossano essere informati deidelchela”. E’ quanto ha affermato il coordinatore dell’Organismo Congressuale Forense, Mario, in occasione dell’Agorà degli Ordini e delle Unioni Forensi, convocata oggi a Roma dal Consiglio Nazionale Forense. Per Mario“sarà importante anche approcciare con spirito costruttivo e senza alcun pregiudizio onde conseguire in un tempo utile e ragionevole, un risultato ambizioso e indispensabile per rendere l’Avvocatura al passo con le sfide che le impone la società”. L'articolo L'Opinionista.

ROMA – “Abbiamo dimostrato come avvocati che siamo pronti al cambiamento e quando avremo scritto la nuova legge professionale per consegnarla alla ... (lopinionista)

ROMA - “Abbiamo dimostrato come avvocati che siamo pronti al cambiamento e quando avremo scritto la nuova legge professionale per consegnarla alla ...A tal proposito il Coordinatore dell’OCF ha sottolineato come “nel processo civile e penale da un lato si spinga per modernizzare il sistema giudiziario, dall’altro si riducono le risorse per questa ...