Sci di fondo | Desloges e Kaelin vincono le mass start ai Mondiali Under 23 2024 Buoni piazzamenti di Carollo e Hutter

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Si sono disputate oggi le duein formato 20 km a tecnica classica ai23 di sci diin corso di svolgimento a Planica, Slovenia. Due risultati di buon rilievo per l’Italia, ma niente podio, che arride ad altri, come andiamo a vedere. Nella gara maschile, in particolare, la vittoria è del francese Martinin 46’37?3: il transalpino precede il norvegese Martin Kirkberg Moerk di 17?8 e lo svizzero Fabrizio Albasini di 24?2. L’unico entro il minuto è l’altro norge Mathias Holbaek a 59?9. Per l’Italia buon sesto posto di Martinoche, sebbene distante in termini di tempo (+1’33?1), può comunque dirsi dotato di buona soddisfazione. 11° a 2’00?9 Nicolò Cusini, 14° a 2’30?4 Andrea Zorzi e 15° a 2’30?4 Alessandro Chiocchetti. Nella ...

Nella località slovena di Planica, situata nella regione dell'Alta Carniola in Slovenia, si è da poco conclusa la 20km mass start in skating per le categorie U23 valevoli per l'assegnazione del titolo