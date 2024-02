Sci alpino | strada spianata per Gut-Behrami? A Soldeu possibile sorpasso su Shiffrin | ancora assente

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Lara Gut-si è scatenata nel mese di gennaio, dimostrando di essere in uno stato di forma davvero eccezionale. La fuoriclasse svizzera ha conquistato tre vittorie in Coppa del Mondo (superG di Altenmarkt, superG di Cortina d’Ampezzo, gigante di Kronplatz) ed è salita sul podio in altre tre occasioni (seconda nel gigante di Kranjska Gora e nella discesa libera di Cortina, terza nel superG di Altenmarkt). L’elvetica si è portata ad appena 95 punti di distacco dalla statunitense Mikaela, caduta nella prima gara sull’Olympia delle Tofane. La fuoriclasse americana ha annunciato che non rientrerà in gara in occasione dell’appuntamento di, dove sono in programma un gigante e uno slalom nel weekend del 17-18 febbraio. Lara Gut-ha dunque la concreta possibilità di avvicinarsi ulteriormente alla ...