Sci alpino | i precedenti dell’Italia maschile a Bansko Tre podi ormai lontani nel tempo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 8 febbraio 2024) La Coppa del Mondo di sci2023-2024, dopo l’appuntamento ridotto all’osso di Chamonix, prende la via della Bulgaria e si prepara per il weekend di, dove vedremo un gigante e uno slalom. La pista denominata B?nderitsa non ha visto spesso il Circo Bianco all’opera, per cui i risultati importanti per l’Italia non sono numerosi, né vicini nel. Andiamo, quindi, a ripercorrerli tutti con la memoria. Il primo risultato di spessore per i nostri colori sulla pista bulgara è subito una vittoria. La firma è di Christof Innerhofer che, il 26 febbraio 2011, si aggiudica la super-combinata precedendo per un solo centesimo il tedesco Felix Neureuther, mentre chiude al terzo posto il francese Thomas Mermillod Blondin a 33 centesimi, nona posizione per Manfred Moelgg. Il secondoo ...