Schlein contro TeleMeloni che non c' è Il sit-in è un flop

(Di giovedì 8 febbraio 2024) La battaglia alla presunta «», il nuovo spauracchio inventato da Ellydopo quello sul pericolo fascista, riavvicina Partito democratico e Italia Viva, ma segna un nuovo solco con i Cinque Stelle. Al presidio davanti alla Rai voluto dalla segretaria Ellyper difendere l'indipendenza del servizio pubblico partecipa a sorpresa Maria Elena Boschi, vicepresidente della Vigilanza Rai ma, soprattutto, numero due di Italia Viva. Una presenza inattesa: gli esponenti dei due partiti, per non dire dei leader, sono da tempo distanti nonostante siano collocati entrambi nel perimetro delle opposizioni. Nonostante questo, Boschi non ha esitato a esordire dicendo: «Dobbiamo dire grazie a Ellyper ha scelta forte, libera e coraggiosa». Parole sottolineate con un applauso convinto dai partecipanti al ...

