Schlein contro `Tele Meloni’ per costruire alternativa

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Ellydice "basta a Tele Meloni", ma prova anche - ancora una volta - ad approntare il terreno per una possibile convergenza tra le opposizioni. Il sit-in davanti alla Rai raccoglie buona parte delle minoranze, ma non tutte: l'operazione, anche in questo caso, riesce solo in parte, perché la coperta del centrosinistra sembra sempre troppo corta, quando c'è sempre qualcuno che rimane fuori. Stavolta - oltre ad Articolo 21 e al conduttore di Report Sigfrido Ranucci - ci sono diversi partiti: Più Europa, Verdi, Sinistra Italiana, i Socialisti e anche Italia viva. Ma non si fanno vedere il leader M5s Giuseppe Conte e quello di Azione Carlo Calenda. Davanti alla sede della Rai a viale Mazzini si raduna una piccola folla, 500 persone secondo gli organizzatori, gli striscioni dicono "No al bavaglio", qualcuno allarga la protesta oltre le vicende italiane, un cartello ...