Scherma | Coppa del Mondo Sciabola | le azzurre lasciano New York per Lima | in pedana venerdì

(Di giovedì 8 febbraio 2024) La Nazionale azzurra difemminile ha terminato ieri l’ultima giornata di allenamenti a New, prima di spostarsi in Perù, a. Tra domani e domenica andranno in scena le gare valide per ladel, con letrici insia per le competizioni individuali, trae sabato, che in squadra domenica alla ricerca di punti pesanti per la qualificazione olimpica. A Newle italiane si sono allenate in compagnia di Ucraina, Stati Uniti, Azerbaijan, Bulgaria e Grecia. Il Ct Nicola Zanotti dichiara: ”È stato un allenamento congiunto estremamente proficuo, per prepararci al meglio all’appuntamento di. Chiudiamo a Newquasi due settimane di lavoro insieme alle ...