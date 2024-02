Sassuolo-Torino sabato 10 febbraio 2024 ore 20 | 45 | formazioni ufficiali | quote | pronostici

Leggi tutta la notizia su infobetting

(Di giovedì 8 febbraio 2024) E’ unche deve prendere consapevolezza del fatto che la corsa per la salvezza coinvolge anche la squadra di Dionisi, in crisi di risultati e anche con una difesa da ricostruire e reduce dalla sconfitta 4-2 sul campo del Bologna in cui gli emiliani hanno incassato tre gol in dodici minuti nella parte finale InfoBetting: Scommesse Sportive e