Saranno sostituiti tutti i punti luce Con i led | risparmio energetico del 58%

(Di giovedì 8 febbraio 2024) PISTOIA La seconda parte consistente del Pac adottato dalla Giunta per il risanamento della qualità dell’aria riguarda le azioni da intraprendere per limitare le emissioni di gas serra nell’ambiente e ridurre l’inquinamento (che si lega anche agli aspetti della mobilità). E’ anche per questo motivo che dal marzo 2022 il Comune si è dotato, utilizzando personale già interno, di un Energy Manager che cura tutta la gestione dei costi energetici dell’ente. Su questo fronte la voce più importante messa a bilancio è la totale riqualificazione (già avviata) dei 10.800presenti sul territorio con l’installazione di luci led: in questo modo si potrà avere undel 58% rispetto al sistema precedente, andando ad abbattere 1,330 tonnellate di anidride carbonica per un totale ...