“Saranno Campioni” | Daniele Inzoli | il lunghista sulle orme di Howe e Jacobs

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Dopo le gesta compiute da Andrewpiù di un decennio fa, possiamo affermare senza ombra di dubbio che la gara del salto in lungo sarà in buone mani a breve termine, viste le sorprendenti performance finora realizzate da due ‘predestinati’ della specialità, come Mattia Furlani, già protagonista di questa rubrica, e, giovane talento di cui parleremo oggi.Leonardoè nato il 12 agosto 2008 ed è tesserato per la Atletica Riccardi Milano 1946. Studente al liceo Gonzaga di Milano, la sua allenatrice è Giada Mingiano, che lo segue all’Arena Civica. Vive in una famiglia in cui l’atletica è sempre stata di casa: mamma Danielle (che lo segue spesso assieme a papà Angelo) è stata un’ottima atleta in Camerun, la sua Nazione d’origine. Anche suo fratello Francesco (classe 2005) è ...