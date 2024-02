Sarah Scazzi | Michele Misseri domenica torna a casa | ha scontato la sua pena Il sindaco di Avetrana | «Non sia circo mediatico»

“Per lui non nutro rancore ma non potrò mai perdonarlo perché se avesse chiamato i soccorsi quando ha trovato mia sorella Sarah nel suo garage forse ... (ilfattoquotidiano)

Michele Misseri, torna libero. Lo "zio michele", che ha scontato - ottenendo una riduzione di pena di oltre 400 giorni - la condanna a 8 anni ..."Oggi pomeriggio ci riuniremo con il comandante della polizia locale per capire come meglio poter agire per garantire tranquillità ai residenti".Misseri ha scontato – ottenendo una riduzione di pena di oltre 400 giorni – la condanna a 8 anni di carcere per la soppressione del cadavere della nipote Sarah Scazzi, che fu uccisa a 15 anni e ...