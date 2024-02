Sante Carollo | l' altra maglia nera

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Nel maggio del 1949, a pochi giorni dalla partenza del 32esimo Giro d’Italia, Fiorenzo Magni, vincitore tra molte polemiche l’anno prima – le spinte sulle Dolomiti, il ritiro polemico della Bianchi di Coppi, la contestazione antifascista o filo-coppiana all’arrivo al Vigorelli –, è costretto a dare forfait causa influenza dell’ultim’ora. Giovanni Zandonà, il direttore sportivo della Wilier Triestina, rimpiazza in tutta fretta il proprio capitano e compone così il sestetto dei suoi rossi-alabardati: insieme a Tino Ausenda, Giulio Bresci, Giordano Cottur, Luciano Maggini e Alfredo Martini correrà un carneade che risponde al nome di. Anzi, forse lui a quel nome non risponderebbe neppure dal momento che lo hanno registrato con il cognome sbagliato. Si chiama Càrolo, con l’accento sulla a, e non. Ma, grazie a quella ...

Nel Giro d'Italia del 1949 ci fu la più grande lotta per la maglia nera. Luigi Malabrocca cercò in tutti i modi di strapparla al vicentino (nato un secolo fa oggi) ma non ci riuscì: il corridore della ...Non sappiamo quale assurda teoria porti il pastore evangelico Luigi Carollo a dichiarare che a Sanremo sarebbe stato «presentato il Pride».VENEZIA - Una settimana dopo la Magna Porcatio di Clodovaldo Ruffato, a tenere banco nel centrodestra veneto è una foto che ritrae l'ex assessore regionale di Forza Italia finito ...