Sant’Agnello | si rompe condotta idrica e frana il terreno

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoSi è formata una voragine nella notte su via La Rocca a, nella zone Colli di Fontanelle, a causa della rottura di una condutturasulla Statale 145 tra il segmento 6 e 7 del km 38. Dopo l’allarme, sul posto, assieme ai tecnici si è recato anche il sindaco Antonino Coppola, con la Protezione civile, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine: “Non si registrano danni a persone fortunatamente – ha detto Coppola – ma l’ampio fronte franoso ha reso necessaria l’interdizione della strada per provvedere alla rimozione dei detriti. Stiamo parlando con i cittadini per venire incontro a tutte le esigenze del caso”. Intanto Gori ha comunicato mancanze di acqua e abbassamenti di pressioneche interessano Via la Rocca, via Nastro Azzurro, via Passarano e tutte le traverse della zona. Il ...