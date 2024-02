Sanremo | “Un atto di coraggio” | Paolo Jannacci e Stefano Massini portano i morti sul lavoro sul palco

(Di giovedì 8 febbraio 2024) La prima volta suldiper, dove inveceè già stato in passato per la gara. Ma questa sera ci saliranno insieme, per duettare su un pezzo che parla disul. E se è vero che anche all’Ariston non sono solo canzonette, questa sera i due artisti squarceranno un velo. Isulsono ancora vergognosamente troppi, oltre 1.400 nel 2023. Il pezzo di questa sera segna l’apertura di un nuovo capitolo nella collaborazione tra, che avevano già lavorato insieme nello spettacolo Storie. Tutti in ascolto, allora, de “L’uomo nel lampo”.Leggi anche:, dopo le polemiche John Travolta è ...

E aggiunge: “Un grande pensatore diceva che è particolare quel momento in cui dire la verità è un atto rivoluzionario. Pensate alla stranezza di avere i trattori a L’Aquila, a Milano e a Sanremo per ...John Travolta al centro delle polemiche a Sanremo 2024 per cachet elevato e gag discutibile. Il "No" di Sinner al Festival diventa simbolo di dignità artistica.Il celebre attore australiano ha pubblicato una foto sui social con il commento "Sanremo here we come ...A farsi avanti con una lettera aperta, a cui allega una foto dell’atto di nascita di Ghezzi, è ...