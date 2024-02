Sanremo | Striscia respinge accuse | “Niente body shaming contro BigMama”

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Adnkronos) –la Notizialedinei confronti di, la cantante protagonista al Festival di2024. "In questi giornila notizia è stata pretestuosamente tacciata di ''. In un meme pubblicato sui social del tg satirico di Antonio Ricci il look della cantanteveniva accostato a quello di Ursula, una delle protagoniste del film d'animazione 'La sirenetta': stesso stile di capelli, stesso vestito e stessa passione per la musica", si legge in una nota dila Notizia. "Meme -spiegano dal tg satirico di Antonio Ricci- fatti anche per i look degli altri artisti in gara. Ad esempio: Loredana Bertè è stata paragonata a uno struzzo, la 'Brunetta' dei Ricchi e Poveri a un cigno nero, il cantante Ghali a Edward Mani di Forbice. E anche per la stessa, che in un altro meme era vestita come una delle protagoniste del cartone Rapunzel. Insomma, normale satira di costume… di scena". "Ma gli astuti fomentatori hanno voluto vederci del, perché per il web e i giornali strumentalizzare certe tematiche porta visualizzazioni e clic", prosegue la nota. Il conduttore Ezio Greggio commenta: "Io so solo che in un mondo di 'sirenette', per fortuna molte persone sono orgogliose di essere Ursula! E mi raccomando: non cadete nel tranello delle polemiche pretestuose! Perché altro che, vogliono farvi passare perscemi!".