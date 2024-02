Sanremo | Sisal | “Vittoria donna al 64%”

Dopo la serata che ha aperto il voto alle radio e al pubblico, la classifica Sisal vede Annalisa scendere in terza posizione e lasciare il posto a Geolier, la cui vittoria è ora quotata a 3,50. Il ...La conferenza dopo la seconda serata: "Qualsiasi dato di share con il 5 davanti è straordinario, siamo al 60,1%". Questa sera in conduzione Teresa Mannino, e Russell Crowe sarà il super-ospite ...Chi vincerà Sanremo 2024 secondo i bookmaker Geolier si impone nella seconda serata del Festival e sale sul podio per la vittoria finale: in una notte la quota del rapper napoletano ...