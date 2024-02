Sanremo record La rivoluzione dei cantanti-valletti E Travolta balla con Ama

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 8 febbraio 2024) È stata la sera degli scambi di coppia. Quindici artisti presentati dai quindici colleghi-concorrenti, un’idea bizzarra e spassosa inventata da Amadeus per movimentare le cose (gli accoppiamenti sono stati decisi in mattinata da estrazioni casuali in sala stampa). Isono apparsi un po’ impacciati, un po’ divertiti. Dalla serata di martedì sono usciti i primi top five: Loredana Bertè, Angelina Mango, Annalisa, Diodato, Mahmood. Martedì hanno votato giornalisti, radio e web, ieri sera invece radio e televoto, è probabile che la classifica sarà parecchio diversa. È stata anche la serata di Giorgia, tornata sul luogo del diletto trent’anni dopo il clamoroso debutto di E poi (ed è stata standing ovation). Con sorriso e leggerezza ha sfiorato, anzi centrato il tema della parità di genere: "Vorrei che non ci fosse bisogno di sottolineare che una cantante è ...