Sanremo | quell’abito di Belèn e il bacio tra Totti e Ilary

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di giovedì 8 febbraio 2024) L’abito indossato daRodriguez e iltra. Ma anche il ballo del “Qua Qua” con Travolta e Fiorello. I momenti iconici dei Festival dipiù amati Il Festival diè da sempre una kermesse unica che tiene incollati al piccolo schermo milioni di telespettatori di tutte le generazioni. Negli ultimi anni, grazie ai direttori artistici che si sono susseguiti da Pippo Baudo ad oggi, il Festival diha assunto una connotazione pop-contemporanea in cui si alternano eccellenze canore e figure iconiche del cinema e dello sport in uno show nello show ricco e variegato. Tra i momenti clou del Festival impossibile non ricordare l’abito realizzato da Fausto Puglisi perRodriguez. Lo spacco vertiginoso fece molto ...