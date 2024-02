Sanremo | quanto ha preso John Travolta per farsi umiliare | “Pubblicità occulta”

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Tutto si può fare, per soldi. Voglio dire: quando ti versano sul conto corrente una cifra a cinque o sei zeri non stai lì ad andare tanto per il sottile e forse neppure ti chiedi se indossare o meno un cappello da papera mentre ti esibisci nel ballo del Qua Qua. Però l’ospitata dial Festival diè stata senza ombra di dubbio una delle scene più orripilanti della tv italiana dell’ultimo decennio. Lo ha ammesso anche Fiorello: è stata una gag terrificante, ma forse peggio del ballotto fuori dall’Ariston è stato tutto quello che è accaduto all’interno.sembrava spaesato, forse faceva difficoltà a capire, e di certo si sarà chiesto per quale motivo ha attraversato l’oceano in jet privato per passare 10 minuti in compagnia di Amadeus che finge di non conoscere i passi dei suoi balli più ...