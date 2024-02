Sanremo nella bufera per scarpe e ballo del Qua Qua di Travolta

(Di giovedì 8 febbraio 2024) L'apparizione, ildel Qua Qua e il cachet di Johntengono banco e fanno presagire anche sviluppi futuri di rilievo. Si parte dalleU-Power indossate dall'attore (ne è il testimonial dall'estate del 2023) e inquadrate senza essere oscurate durante la sua perfomance che hanno scatenato feroci polemiche sull'ipotesi di pubblicità occulta. "Connessun accordo di carattere commerciale" dice il direttore Intrattenimento Prime Time della Rai, Marcello Ciannamea. "Solo un accordo editoriale. Nessuno ha notato lee non c'è stata nessuna volontà di fare inquadrature particolari sui piedi" aggiunge la vicedirettrice Federica Lentini. E poi ammette che è stato commesso l'errore di non oscurare le: "C'è un assistente accanto al ...

Non sono passati inosservati i commenti denigratori nei confronti di BigMama , per l’outfit indossato durante la prima serata del Festival di Sanremo ... (cinemaserietv)

Dargen D'Amico si è esibito portando sul palco un look che rappresentasse il brano in gara, a rafforzare questa connessione i dettagli arancioni che ... (fanpage)

Geolier è al primo posto della classifica , nella seconda serata della 74esima edizione del Festival di Sanremo , con il brano “I p’ me, tu p’ te“. ... (open.online)

Milano, 8 febbraio 2024 – Come già anticipato nella conferenza stampa di ieri, anche per la terza serata del Festival di Sanremo 2024 i ... (ilgiorno)

Sanremo 2024 è al giro di boa, con dati di ascolto in lieve calo rispetto allo scorso anno nella seconda serata (10 milioni 361 mila spettatori, con ... (amica)

L'apparizione, il ballo del Qua Qua e il cachet di John Travolta a Sanremo tengono banco e fanno presagire anche sviluppi futuri di rilievo. Si parte dalle scarpe U-Power indossate dall'attore (ne è ...La canzone di Angelina Mango a Sanremo, "La noia", cita il genere di musica colombiana diffuso in tutto il mondo ...Teresa Mannino, attrice, cabarettista e conduttrice con una laurea in Filosofia, si unirà ad Amadeus come co-conduttrice nella terza serata del Festival di Sanremo, illuminando il palco del Teatro ...