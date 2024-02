Sanremo | la situazione si è sTravolta

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Amadeus e Travolta (Agi per Ufficio Stampa Rai) Dalla conferenza stampa della terza serata del Festival di2024 apprendiamo alcune cose importanti che cambiano il corso delle cose. Anzi, cambierebbero. Perchè nutro seri dubbi che possa davvero funzionare come è stato spiegato poco fa all’Ariston. - un artista, dopo aver performato, se non è contento può decidere di non concedere i diritti precedentemente concessi. Quindi in presenza di artisti con cachet molto alti si è disposti a buttare al vento i soldi spesi senza nemmeno poter monetizzare la performance? - un artista internazionale può autoinvitarsi a, gratis per giunta, chiamando il conduttore e presentarsi all’ultimo minuto con le scarpe dello sponsor che non viene patchato ma inquadrato con generosità. - Non c’era nessun accordo commerciale tra Rai e U-Power per le scarpette ...