Sanremo | John Travolta e la “maledizione dei piedi”

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 8 febbraio 2024), 8 febbraio 2024 –, un'ospitata fatta coi. L'attore italo-americano è al centro delle polemiche non solo per la dimenticabile gag col Ballo del qua qua (a cui si è prestato con un'espressione disarmante), ma, più seriamente, per l'esibizione prolungata delle sue scarpe inquadrate in primo piano con il logo bene in vista durante il balletto con Amadeus. Pubblicità occulta? Può essere, visto quel che è accaduto l'anno scorso con Ferragni e Instagram. Ma non è la prima volta checade in, o per meglio dire, sui. Nel 2006 fu protagonista di un'altra discutibile gag con Victoria Cabello durante il Festival edizione Panariello. "Da molti giorni avevo mal diper via dei tacchi e mi venne l'idea di chiedere proprio a ...