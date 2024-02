Sanremo | il caso John Travolta e le scarpe U-Power | arriva il Codacons

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Ilavanza una controversa richiesta di indagine a Agcom e Antitrust dopo la seconda serata del Festival di. Il punto centrale dell’accusa è l’apparizione dell’attorecon un paio diU-, citato come undi advertising occulta. Di fronte a queste incriminazioni, sia la direzione artistica del Festival che l’azienda U-si sono affrettate a difendersi, l’azienda difendendo il suo contratto preesistente con l’attore, e i dirigenti Rai attribuendo l’incidente a un puro. Ma cosa c’è di vero in questa accusa? Avrà realmente luogo un’indagine? Queste domande rimangono aperte, alimentando la curiosità del pubblico. Pubblicità occulta nel Festival di: il ...

Da qualche anno i telespettatori possono seguire il Festival di Sanremo anche in modo più interattivo. Il pubblico da casa, infatti, può partecipare in modo divertente alla gara, creando la propria ...Sanremo, caos su John Travolta ...a cambiamenti nelle politiche di sponsorizzazione e partecipazione di celebrità in futuro. L’ombra del “caso Travolta” aleggia ora sul Festival, ricordando agli ..."Travolta è arrivato in camerino all’ultimo momento ed è entrato sul palco. Nessuno ha notato le scarpe che peraltro non sono a noi familiari. E’ stato ...