Sanremo | gli ascolti della seconda serata | 10 milioni e 361 mila spettatori | share del 60 | 1%

Sanremo, 8 Febbraio – Pasquale Damiano, talento emergente del mondo pizza, in occasione del 74° Festival della Canzone Italiana è pizzaiolo ufficiale dell’Arena del Gusto di Casa Sanremo, l’hub per tu ...Nel Giro d'Italia del 1949 ci fu la più grande lotta per la maglia nera. Luigi Malabrocca cercò in tutti i modi di strapparla al vicentino (nato un secolo fa oggi) ma non ci riuscì: il corridore della ...«Cadi dal cielo come un capolavoro, prima di te non c’era niente di buono» recita il brano de Il Volo in gara al Festival di Sanremo 2024, strofe che celebrano l’amore ...