Sanremo | gli abiti di Amadeus realizzati nell’atelier di Francesco Arena a Gricignano di Aversa

"Non chiuderemo prima delle due di notte" Amadeus l'aveva annunciato in tempi non sospetti. E ora tutti noi spettatori ci troviamo a fare i conti ... (fanpage)

Terzo appuntamento con Sanremo 2024 . Stasera si esibiranno i 15 artisti che ieri non si sono esibiti, ma si sono trasformati in co-conduttori ... (gqitalia)

Durante la puntata del Festival di Sanremo andata in onda ieri 7 febbraio, tra gli ospiti anche il cast di Mare Fuori . “Il Festival non è solo gara ... (ilfattoquotidiano)

Sanremo, 8 feb. (askanews) - La Nazionale Italiana di Nuoto Artistico, impegnata ai campionati mondiali in svolgimento a Doha, ha creato una coreografia sulle note di Apnea, brano di Emma in gara al ...il tutto è avvenuto non molti giorni fa e gli abbiamo detto che avremmo voluto giocare con lui. Tutto molto sereno e io ho trovato tutto molto divertente“. Per la “gag terrificante“, come l’ha ...Si definisce “apolitico” e lontano dalle associazioni di categoria, critica duramente gli ambientalisti e al suo interno ci sono tendenze anche molto distanti. È ufficiale: la protesta dei trattori ...