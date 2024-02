Sanremo | Geolier conquista il cuore dei bookmakers Sorpassa Annalisa e aggancia al vertice Angelina Mango

(Di giovedì 8 febbraio 2024) La seconda serata ha incoronato il rapper che canta in dialetto napoletano, un verdetto che convince ia rivoluzionare le quote Segui su affaritaliani.it

Sanremo 2023 - classifica seconda serata Al Festival di Sanremo 2024 , al termine della seconda serata (in cui si sono esibiti 15 dei 30 artisti ... (davidemaggio)

Il rapper napoletano ha dedica to al ragazzo di Arzano la sua esibizione sul palco dell'Ariston: "Provo un dolore immenso". Don Patriciello: "Ha ... (fanpage)

Geolier arriva a Sanremo con un singolo sanremese, prodotto da Michelangelo. Si intitola I p’ me, tu p’ te, ed è scritto in napoletano. È una ... (gqitalia)

Sul podio della top five delle canzoni del Festival di Sanremo 2024 più ascoltate su YouTube i brani di Geolier , Annalisa e Irama. La classifica ... (fanpage)

Il completo scuro con brillantini della prima serata lascia a un look più da lui. Più da Geolier. Con felpa e cappuccio, mezze maniche e tatuaggi in vista. Di quelli che avremmo accostato al rapper di ...Chi vincerà il Festival di Sanremo 2024: ecco tutte le quote aggiornate dopo la seconda serata della manifestazione ...Dopo la serata che ha aperto il voto alle radio e al pubblico, la super favorita Annalisa scende al terzo posto ...