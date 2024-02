Sanremo | Fiorello fa ballare a John Travolta ‘Qua Qua Dance’ e Tarantella

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Pubblicato il 8 Febbraio, 2024 (Adnkronos) –l'aveva detto: "Chiederò adi fare una cosa che se accetta la sua carriera potrebbe finire in Italia". E alla fine la star americana, dopo aver fatto ad Amadeus un tutorial dei suoi balli cinematografici più iconici, da 'Saturday Night Fever' a 'Grease' a 'Pulp Fiction', esce con il conduttore del Festival di2024 dall'Ariston e raggiungedavanti al suo Aristonello. "This is devil, this is comunist, ha cantato 'Bella Ciao'", dicein inglese maccheronico riferendosi ad Amadeus. "Listen to me,. Tu hai ballato tutto ma noi faremo una cosa speciale: in Italia c'è l'inno nazionale e poi questo ballo, la Qua Qua Dance", dice mostrandogli le mosse del balletto dei paperi a cui mescola un giro di. Il finale è per una coreografia a tre sulle note del 'Ballo del Qua Qua'. "Quest'uomo che ha fatto tutto nella sua vita, avrà la fine della sua carriera qui stasera", dice lo showman siciliano mentre(che riceve la traduzione nell'auricolare) ride. Un intervento molto ballato ma quasi muto quello dell'attore americano, fatta eccezione per lo scambio di battute iniziali con Giorgia, alla quale parla del suo legame con 'La Strada' di Fellini. "Quando avevo 4 anni ho visto 'La Strada' per la prima volta con mamma e papà e mi è piaciuto tantissimo. Mi sono innamorato di Giulietta Masina. Non capivo perché moriva e mio padre mi disse che era morta perché le avevano spezzato il cuore e da allora ho pensato che non avrei mai spezzato il cuore a nessuno".ironizza anche sul quinto e ultimodi Amadeus, appena lo incontra: "Dopo 5che bella forma che hai". "Perché anche tu sai che questo è il mio quinto?", dice Ama. "Certo in America non si parla d'altro. Mi dicono che ci sono le primarie in questo momento, per sapere chi sarà il prossimo conduttore", dicetra le risate della platea dell'Ariston. Nelo sketch entra anche una battuta di Amadeus sulla multa per la pubblicità ad Instagram: "Giovanna fammi una foto conche la posto sui social. I miei social sono Televideo".